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сегодня, 11:19 0

Амурских туристов, застрявших в Зее из-за паводка, вывезли вертолетом

Иначе выбраться из города они не могли из-за разрушенного моста

Амурских туристов, застрявших в Зее из-за паводка, вывезли вертолетом
Фото: Скриншот видео

На минувших выходных группа амурских туристов отправилась на Тукурингру, но вернуться обратно смогли не все. Некоторые остались в Зее, так как мост через реку Малая Грязнушка смыло большой водой.

Группа возвращалась из Зеи в Благовещенск в воскресенье вечером. Когда туристы подъехали к мосту на трассе Тыгда – Зея, там уже была критическая ситуация. Часть группы успела перейти мост, договорилась с проезжавшим таксистом, который докинул их до Белогорска. Оттуда уже глубокой ночью их забрал представитель туристической компании.

Двое человек на машине остались в Зее, так как для проезда транспорта мост уже был закрыт.

— Буквально на час опоздали, – рассказал проводник группы Андрей Харитонов.

Видео: Андрей Харитонов

Вчера проводник и один из туристов наконец-то смогли вырваться из Зеи.

— Машину оставили в городе у знакомых. Нашли водителя, который нас отвез к мосту. Там уже сели в вертолет, который приземлился на проезжую часть, чтобы нас забрать. Примерно семь минут занял наш полет через разрушенный участок трассы, – добавил турист.

Видео: Андрей Харитонов

В настоящий момент ситуация там не изменилась. Судя по кадрам видео, большая вода в Малой Грязнушке разбушевалась еще сильнее.

Амурский минтранс сообщает, что из-за высокого уровня воды дорожные специалисты пока не могут приступить к восстановительным работам.

Напомним, северные районы Амурской области от проходящего в регионе паводка пострадали сильнее всего. Там были побиты исторические рекорды по выпадению осадков.

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#дороги #отдых #происшествия

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