Жена Андрея Разина рассказала об отношениях с Юрой Шатуновым

Юрий Шатунов скончался в ночь на 23 июня от сердечного приступа в возрасте 48 лет. На официальном YouTube-канале группы «Ласковый май» Грозовская рассказала, что певец был мягким, добрым человеком и хорошим другом. По словам Натальи, у Юры было прекрасное чувство юмора, которое все могли увидеть на его концертах. Шатунов очень любил жену Светлану и своих детей, он всегда спешил с гастролей домой, чтобы поскорее увидеть семью.

Грозовская призналась, что какое-то время они очень дружили. По её словам, она как друг помогала Юре пережить тяжёлые для него времена. В то время она работала в «Ласковом мае», а певец выступал сам по себе. Тем не менее, они часто пересекались, созванивались и даже вместе писали песни. Наталья называет Шатунова ангелом и сожалеет, что не стало такого «хорошего, светлого, чистого человека на этой земле».

Реакция поклонников певца на слова Грозовской оказалась неоднозначной. Кто-то благодарит её за тёплые слова, но некоторые заявили, что не верят ей, как и её мужу.

Ранее Грозовская выступила в защиту Андрея Разина, которого многие обвиняют в смерти Шатунова. В окружении певца считают, что именно продюсер долгими судебными разбирательствами по поводу прав на песни довёл Юрия до сердечного приступа. Сам Разин с этим не согласен и считает, что именно близкие артиста безжалостной эксплуатацией подорвали его здоровье.