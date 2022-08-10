Народный фронт – за увеличение количества пляжей в Амурской области

Амурские активисты движения Народный фронт направили обращение на имя губернатора о том, чтобы предусмотреть в 2023 году больше мест для купания и летнего отдыха.

По мнению активистов, имеющегося количества мест отдыха явно недостаточно. В городе, находящемся на слиянии двух рек, отсутствуют официальные пляжи, на которых могут проводить время и купаться все горожане. Также на территории области есть ряд мест отдыха у воды, где запрещено купаться.

Вместе с тем уставшие от пандемии и антиковидных ограничений амурчане выбираются на водоемы, чтобы позагорать и искупаться. Установившийся жаркий сезон и отсутствие цивилизованных безопасных мест для водного отдыха, по мнению общественников, создаёт нервозную обстановку, повышает напряжённость.

В связи с малым количеством оборудованных пляжей и мест для купания граждане посещают водоёмы в необорудованных и опасных местах. С начала сезона в Амурской области утонули 29 человек – среди них пять детей.

Как полагают в ОНФ, увеличение количества пляжей снизит социальную напряжённость, благоприятно скажется на развитии внутреннего туризма, создаст комфортные условия для здорового отдыха граждан рядом с местами их проживания. Для детей немаловажным моментом являются границы зон купания, обозначенные буйками, очищенное дно.

— Мы обратились к властям по данной острой проблеме прежде всего из-за того, что места досуга на водных объектах региона не должны быть источниками опасности. При имеющейся ситуации нехватки пляжей, для отдыха граждан и в целях их безопасности и здоровья, нам необходимы официальные водные объекты для массового отдыха, купания и занятий спортом, – пояснила эксперт регионального отделения в Амурской области Ольга Токарева.