Команда Амурской медакадемии победила в чемпионате по парусному спорту
В Комсомольске-на-Амуре прошла регата, приуроченная ко Дню Военно-морского флота
На чемпионате по парусному спорту в Комсомольске-на-Амуре наша область была представлена командой от Амурской государственной медицинской академии.
Чемпионат прошел в три этапа, при сложных погодных условиях. Скорость ветра достигала 20 метров в секунду, что требовало не только хорошей физической подготовки, но и слаженной командной работы.
Фото: Амурская государственная медицинская академия
Несмотря на сильных соперников, экипаж из Амурской области победил в двух гонках из трех, что позволило им подняться на высшую ступень пьедестала.
Фото: Амурская государственная медицинская академия
Всего в соревнованиях участвовало более десяти команд из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Амурска и Благовещенска.
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