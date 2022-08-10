Команда Амурской медакадемии победила в чемпионате по парусному спорту

На чемпионате по парусному спорту в Комсомольске-на-Амуре наша область была представлена командой от Амурской государственной медицинской академии.

Чемпионат прошел в три этапа, при сложных погодных условиях. Скорость ветра достигала 20 метров в секунду, что требовало не только хорошей физической подготовки, но и слаженной командной работы.

Фото: Амурская государственная медицинская академия

Несмотря на сильных соперников, экипаж из Амурской области победил в двух гонках из трех, что позволило им подняться на высшую ступень пьедестала.

Фото: Амурская государственная медицинская академия

Всего в соревнованиях участвовало более десяти команд из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Амурска и Благовещенска.

Фото: Амурская государственная медицинская академия