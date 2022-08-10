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сегодня, 14:13 0

В России определили самый подорожавший с начала года товар

По оценкам экспертов, им стали женские прокладки

В России определили самый подорожавший с начала года товар
Фото: Амур.инфо

Инфляция в России сильнее всего ударила по товарам женской гигиены – цена на них выросла на 40 % с начала 2022 года. Об этом заявил директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец.

Экономист назвал женские прокладки самым подорожавшим за последние полгода товаром, сообщила Лента.ру. Они поднялись в цене больше, чем сахар, соль, подсолнечное и сливочное масло. Александр Зубец добавил, что с начала года также сильно подорожали говядина и детское питание.

Он объяснил резкий рост стоимости товаров личной гигиены высоким спросом. Кроме того, причиной стало прекращение поставок зарубежных производителей на российский рынок. В настоящее время, по мнению экономиста, проблемы с наличием товара «как будто стабилизировались».

В условиях введённых антироссийских санкций на фоне СВО на Украине многие зарубежные бренды, поставлявшие товары личной гигиены в Россию, заявили о приостановке деятельности в стране или вовсе покинули российский рынок. Так, компания Procter & Gamble – производитель прокладок Always, Naturella и Discreet, подгузников Pampers, тампонов Tampax и прочих товаров – заявила о сокращении продуктового портфеля. Теперь поставщик планирует продавать в России только товары первой необходимости.

В ответ на санкции, запрещающие ввоз ряда товаров в Россию, местные производители решили наладить товар личной гигиены из отечественного сырья. Продукцию создают из российской целлюлозы.

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#экономика #Украина

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