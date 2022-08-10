Россияне, желающие вернуться на родину, могут получить жильё от государства

Есть лишь одно условие для возвращающихся на родину – бесплатное жильё им будет положено, если они выберут для переселения Дальний Восток.

В Минстрое сообщили, что сертификаты переселяемым соотечественникам планируется выделять ежегодно.

— Жилищные сертификаты впервые начали вручать соотечественникам, проживающим за рубежом, для переселения на территорию РФ. Сертификаты будут доведены МВД России для оформления и выдачи претендентам, – говорится в сообщении.

Общий объём государственной финансовой поддержки по этому направлению составит около 500 миллионов рублей.