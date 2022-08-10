Россияне, желающие вернуться на родину, могут получить жильё от государства
Переселенцам планируют выдавать жилищные сертификаты в Дальневосточном федеральном округе
Проживающим за рубежом соотечественникам начнут выдавать жилищные сертификаты для переселения на территорию РФ. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минстрой РФ, сертификаты планируется выделять ежегодно.
Есть лишь одно условие для возвращающихся на родину – бесплатное жильё им будет положено, если они выберут для переселения Дальний Восток.
В Минстрое сообщили, что сертификаты переселяемым соотечественникам планируется выделять ежегодно.
— Жилищные сертификаты впервые начали вручать соотечественникам, проживающим за рубежом, для переселения на территорию РФ. Сертификаты будут доведены МВД России для оформления и выдачи претендентам, – говорится в сообщении.
Общий объём государственной финансовой поддержки по этому направлению составит около 500 миллионов рублей.
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