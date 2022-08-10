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сегодня, 09:41 0

Паводок в Амурской области не повлияет на обеспеченность региона топливом

Амур.инфо проверило слух о нехватке бензина на севере Приамурья

Паводок в Амурской области не повлияет на обеспеченность региона топливом
Фото: Амур.инфо

На севере Амурской области сложилась сложная ситуация: из-за сильных дождей из берегов вышли реки, подтоплены дороги и разрушены мосты регионального значения. Из-за этого среди местного населения появился слух о возможной нехватке бензина. Амур.инфо постаралось разобраться в ситуации.

Мужчина, позвонивший в редакцию, рассказал, что из-за того, что дорогу и мост в Зею размыло, по ней не смогут пройти бензовозы, а значит люди останутся без топлива. Из-за таких опасений некоторые начали закупать топливо впрок.

Корреспонденту Амур.инфо удалось связаться с представителем нефтяной компании, чтобы выяснить, как обстоят дела на самом деле.

— На нефтебазах в северных муниципалитетах Амурской области сформирован достаточный запас бензина и дизельного топлива. К примеру, запас топлива на Тыгдинской нефтебазе при обычном потреблении закроет потребность жителей города и районов более чем на 50 суток. И она не единственная. Кроме того, в случае необходимости из соседних с севером Приамурья регионов может быть выполнена дополнительная поставка, – пояснили корреспонденту Амур.инфо в ННК.

Там отметили, что бензином с этих нефтебаз пользуются не только местные жители, но и спасатели и специалисты, задействованные на ликвидации паводка, а также экстренные службы. Дополнительного повышение цен на бензин на территориях, пострадавших из-за паводка, не будет.

— У нас есть резервы топлива для автотранспорта и до критических отметок далеко, – заверили в нефтяной компании.

Отметим, что по информации, озвученной замминистра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области, город Зея (как и другие крупные населённые пункты севера Приамурья) не входит в число сел и посёлков, полностью отрезанных от «большой земли». Подвоз топлива возможен по железной дороге или автотранспортом по объездным трассам.

В заключении в компании заметили, что чаще всего причиной нехватки топлива в регионах в период экстренных ситуаций является повышенный ажиотаж населения. Поэтому настоятельно рекомендуем не запасаться топливом впрок.

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#большая вода #Зея #экономика #лонгрид

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