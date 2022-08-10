В Белогорске состоится «Битва дровосеков»
Конкурс проведут 20 августа в рамках «Народной ярмарки»
В течение ограниченного времени при помощи специальных инструментов участникам необходимо будет распилить бревно на чурки, расколоть их, а из дров сложить «колодец», сообщается в телеграм-канале администрации Белогорска.
По словам исполняющего обязанности директора Центра культурного развития Мелене Погосян, в Белогорске данный конкурс будет проводиться уже во второй раз.
К участникам предъявляется лишь несколько требований. Во-первых участие можно принимать только с 18 лет, во-вторых участники обязаны пройти инструктаж по технике безопасности.
Заявки на участие принимаются до 15 августа, но приём может быть как продлён, так и сокращён. Количество участников ограничено.
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