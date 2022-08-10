В Белогорске состоится «Битва дровосеков»

По словам исполняющего обязанности директора Центра культурного развития Мелене Погосян, в Белогорске данный конкурс будет проводиться уже во второй раз.

К участникам предъявляется лишь несколько требований. Во-первых участие можно принимать только с 18 лет, во-вторых участники обязаны пройти инструктаж по технике безопасности.

Заявки на участие принимаются до 15 августа, но приём может быть как продлён, так и сокращён. Количество участников ограничено.