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сегодня, 08:32 0

На выходных в Архаре состоится фестиваль мёда

Его проведут в день православного Медового Спаса

На выходных в Архаре состоится фестиваль мёда
Фото: администрация Архаринского района

В воскресенье, 14 августа, в 10:00 в посёлке Архара Амурской области пройдёт межмуниципальный фестиваль мёда «Золотая пчёлка».

Фестиваль организован администрацией Архаринского района, которая приглашает к участию пчеловодов из других уголков Амурской области. Мероприятие пройдёт в парке имени Гагарина на улице Школьной. Гостям предложат купить не только различные виды мёда, но и цветы и плодоовощную продукцию местного производства. И, конечно, не обойдётся без дегустации вкусного чая и мёда. В программе будут также конкурсы, квесты, мастер-классы, игры для детей и многое другое.

В 12:00 в районной администрации проведут семинар по продукции пчеловодства, а на 13:00 в парке имени Гагарина запланировано выступление московских артистов, сообщает администрация Архаринского района Амурской области.

— Проведение фестиваля мёда в Архаре запланировано ещё с прошлого года. Мероприятие вошло в календарь событий Амурской области на 2022 год, который ежегодно готовит Amur Travel. Дату 14 августа выбрали не случайно. В это воскресенье православные отмечают Медовый Спас, поэтому и наш фестиваль окажется кстати. Заявки на участие от пчеловодов будем принимать до последнего дня. Прогноз погоды по Архаре на выходные хороший, будет солнечно, поэтому ждём гостей, – рассказала начальник отдела экономики администрации Архаринского района Дарья Михнёва.

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#лонгрид #праздники #производство

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