Амурские полицейские уничтожили 340 тысяч квадратных метров дикорастущей конопли

В Амурской области стартовал третий этап региональной межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2022». Он продолжится до 16 августа.

Цель операции – предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств естественного происхождения, выявление и ликвидация незаконных посевов и очагов произрастания наркосодержащих дикорастущих растений.

В проведении операции традиционно будут задействованы сотрудники областного УМВД, УФСБ и ПУ ФСБ России по Амурской области, таможни, 35 армии Минобороны РФ, Благовещенского ЛО МВД России на транспорте, регионального Управления Росгвардии, а также представители министерства сельского хозяйства Приамурья.

Итоги прошлого этапа

Как сообщили амурские полицейские, в рамках предыдущего этапа, завершившегося 24 июля, выявлено шесть незаконных посевов наркосодержащих растений. Изъято около 1 200 кустов. По трем фактам незаконного культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, возбуждены уголовные дела, к административной ответственности привлечен один гражданин.

99 предписаний на уничтожение незаконных посевов и очагов дикорастущих наркосодержащих растений вручены землевладельцам и землепользователям.

Более 340 000 квадратных метров дикорастущей конопли уничтожено сотрудниками полиции совместно с органами местного самоуправления.

Всего за время проведения второго этапа операции «Мак-2022» полицейские зарегистрировали 65 фактов изъятия наркотических средств, возбудили 70 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и изъяли более десяти килограммов наркотических средств.

Кроме того, было выявлено и задокументировано 95 административных правонарушений по линии незаконного оборота наркотиков. За немедицинское потребление наркотических средств к ответственности привлечено 34 амурчанина, за незаконный оборот наркотических средств, приобретение, хранение, перевозку растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества – четыре лица, за уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и медицинской реабилитации в связи с потреблением наркотических средств – 40 граждан. Еще 14 амурчан понесли административное наказание за непринятие мер по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений. Одного человека привлекли к ответственности за пропаганду наркотический средств.