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сегодня, 09:24 0

В Благовещенске подходит к концу ремонт библиотеки «Центральная»

Открытие запланировано на осень

В Благовещенске подходит к концу ремонт библиотеки «Центральная»
Фото: Администрация города Благовещенска

После завершения работ «Центральная» откроется в статусе модельной библиотеки городских инноваций, сообщается в телеграм-канале администрации города.

Библиотека «Центральная» является одной из самых крупных в Благовещенске.

Фото: администрация города Благовещенска

После ремонта библиотека превратится в информационно-досуговый, социально-культурный центр, который не просто отвечает потребностям читателей, но и предоставляет возможности для воплощения идей.

В функциональных зонах новой библиотеки будут работать информационный, творческий, социальный и краеведческий кластеры. Также в библиотеке оборудуют зоны отдыха, коворкинга и развивающую игровую зону.

— Очень важно, что концепция модернизации разработана с учётом интересов и потребностей пользователей библиотеки, которая соседствует с молодёжными центрами – учебными заведениями, и, конечно, специфики её персонала. Это молодой, развивающийся коллектив, который действительно способен превратить «Центральную» в библиотеку городских инноваций, – оставила комментарий директор муниципальной информационной библиотечной системы Александра Рихновец.

Напомним, что ремонт библиотеки проводится по национальному проекту «Культура» при софинансировании из городского бюджета.

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#городская власть #культура #строительство

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