Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9августа
Предыдущая новость
сегодня, 19:17 0

В пункте пропуска Хэйхэ поставили суточный рекорд по загрузке барж

Грузооборот между Благовещенском и Хэйхэ составил 1 000 тонн за сутки

В пункте пропуска Хэйхэ поставили суточный рекорд по загрузке барж
Фото: Biang.ru

За 20 часов работы речного пункта пропуска города Хэйхэ с 6 на 7 августа в общей сложности было разгружено и загружено десять барж.

Начиная с 5:00 6 августа за сутки в речном порту Хэйхэ было разгружено и загружено десять барж, грузооборот составил 1 000 тонн. В общей сложности между Хэйхэ и Благовещенском было перевезено 139 машин, 1 200 тонн угля, а также 40 контейнеров с грузами.

Семь барж было загружено при помощи установленного в речном порту Хэйхэ 40-тонного козлового крана, что является рекордом при погрузке и разгрузке с его помощью. Отмечается, что рекорд был поставлен, несмотря на ряд противоэпидемических мер, которые включают дополнительную дезинфекцию грузов по причине пандемии COVID-19.

Речной порт Хэйхэ работает почти в круглосуточном режиме, чтобы обеспечить транспортировку грузов из Хэйхэ в Благовещенск и обратно. Грузооборот через речной погранпереход растет, в том числе благодаря трём баржам повышенной вместимости (грузоподъемностью по 1 200 тонн), которые в данный момент оформляют для работы в порту, сообщает biang.ru со ссылкой на газету «Хэйхэ Жибао».

Просмотров всего: 138

#Китай #таможня #транспорт #экономика

распечатать


Общество

Налоговые льготы для ряда отраслей хотят сохранить в Амурской области
Общество

В Благовещенске закрыли участок улицы Шимановского
Общество

Проезд по международному мосту Благовещенск – Хэйхэ станет платным
Происшествия

Амурские энергетики готовятся к штормовой погоде