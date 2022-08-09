В пункте пропуска Хэйхэ поставили суточный рекорд по загрузке барж

За 20 часов работы речного пункта пропуска города Хэйхэ с 6 на 7 августа в общей сложности было разгружено и загружено десять барж.

Начиная с 5:00 6 августа за сутки в речном порту Хэйхэ было разгружено и загружено десять барж, грузооборот составил 1 000 тонн. В общей сложности между Хэйхэ и Благовещенском было перевезено 139 машин, 1 200 тонн угля, а также 40 контейнеров с грузами.

Семь барж было загружено при помощи установленного в речном порту Хэйхэ 40-тонного козлового крана, что является рекордом при погрузке и разгрузке с его помощью. Отмечается, что рекорд был поставлен, несмотря на ряд противоэпидемических мер, которые включают дополнительную дезинфекцию грузов по причине пандемии COVID-19.

Речной порт Хэйхэ работает почти в круглосуточном режиме, чтобы обеспечить транспортировку грузов из Хэйхэ в Благовещенск и обратно. Грузооборот через речной погранпереход растет, в том числе благодаря трём баржам повышенной вместимости (грузоподъемностью по 1 200 тонн), которые в данный момент оформляют для работы в порту, сообщает biang.ru со ссылкой на газету «Хэйхэ Жибао».