В Белогорском округе введён режим повышенной готовности

Как показывает опыт прошлых лет, особое внимание будет уделено селам Заречное, Мирное и Возжаевка.

— На всех территориях, где в прошлые годы были размывы дорог, я попрошу организовать круглосуточное дежурство, назначить ответственных и информацию оперативно докладывать мне и всем заинтересованным службам. Не будем расслабляться, – сказал глава Белогорского округа Денис Инюточкин на планерном совещании с главами поселений.

В случае нештатных ситуаций жители могут обращаться по телефонам ЕДДС Белогорского округа: 112 и 2-41-49.