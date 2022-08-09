В Белогорском округе введён режим повышенной готовности
Решение принято в связи с неблагоприятным прогнозом погоды
В Белогорском округе ситуация с уровнями воды в реках Томь и Зея остается стабильной. Но по прогнозу Амурского ЦГМС, в области сохраняется неустойчивая погода, прогнозируются осадки, поэтому все службы находятся в режиме повышенной готовности, сообщает пресс-служба Белогорского округа.
Как показывает опыт прошлых лет, особое внимание будет уделено селам Заречное, Мирное и Возжаевка.
— На всех территориях, где в прошлые годы были размывы дорог, я попрошу организовать круглосуточное дежурство, назначить ответственных и информацию оперативно докладывать мне и всем заинтересованным службам. Не будем расслабляться, – сказал глава Белогорского округа Денис Инюточкин на планерном совещании с главами поселений.
В случае нештатных ситуаций жители могут обращаться по телефонам ЕДДС Белогорского округа: 112 и 2-41-49.
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