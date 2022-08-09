Россиян предупредили о новой схеме мошенников

В сообщениях мошенники указывают, что пользователю одобрили выплату по соцконтракту, но получить ее можно, лишь поделившись своими личными данными.

Как рассказали РИА Новости со ссылкой на Роскачество, преступники стали использовать «дубляж» портала госуслуг. Получив рассылку через СМС или в Телеграм, пользователь узнает, что ему уже одобрена немаленькая сумма по соцконтракту – 250 тысяч рублей. Чтобы получить нежданную выплату, нужно лишь ввести свои персональные данные – чаще всего на фишинговом сайте, полностью имитирующем Госуслуги. Но стоит их ввести, как они оказываются в руках у мошенников, которые затем могут использовать их для получение кредита и прочих целей.

Есть и другой вид данной схемы – мошенники заявляют, что выплата уже одобрена, далее пользователя просят ввести данные своей карты для последующего зачисления средств. В таком случае можно лишиться сразу всех средств на карте. В Роскачестве напомнили, что Госуслуги не занимаются выплатами, «не прикладывают к письмам «постановлений» и «приказов», по которым полагается выплата».

Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко подчеркнул, что россиянам не стоит переходить по ссылкам из писем и сообщений, ведущим на «оформление» выплат, а также предоставлять свои персональные данные третьим лицам.