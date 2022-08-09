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9августа
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сегодня, 18:11 0

В Благовещенске в спортшколе № 3 начались ремонтные работы

Сегодня на стадион завезли стройматериалы

В Благовещенске в спортшколе № 3 начались ремонтные работы
Фото: Телеграм-канал Олега Имамеева

На стадион завезли 120 тонн кварцевого песка и специальную резиновую крошку, которые сделают комфортным и долговечным новое покрытие футбольного поля.

Помимо это уже поступили скамейки запасных, модульная раздевалка и расходники для монтажа искусственной травы. Саму траву должны завезти в ближайшее время.

Фото: телеграм-канал Олега Имамеева

— Оценив отличную подготовку наших юных спортсменов, профессионализм тренеров, РФС предложил нам поработать вместе над развитием футбольного будущего страны. Конечно, нельзя было упускать такую возможность. Поэтому мы ввели дополнительные тренерские и врачебные ставки, оборудовали медкабинет, – сообщает в своем телеграм-канале мэр Благовещенска Олег Имамеев.

Фото: телеграм-канал Олега Имамеева

Фото: телеграм-канал Олега Имамеева

Фото: телеграм-канал Олега Имамеева

Фото: телеграм-канал Олега Имамеева

Дальнейшие совместные планы модернизации стадиона уже намечены.

Глава города считает, что это даст новый толчок к развитию детского футбола в нашем городе. Тем более что результаты, которые показывают наши команды, впечатляют.

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#городская власть #мэрия #спорт

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