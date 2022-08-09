В Благовещенске в спортшколе № 3 начались ремонтные работы
Сегодня на стадион завезли стройматериалы
На стадион завезли 120 тонн кварцевого песка и специальную резиновую крошку, которые сделают комфортным и долговечным новое покрытие футбольного поля.
Помимо это уже поступили скамейки запасных, модульная раздевалка и расходники для монтажа искусственной травы. Саму траву должны завезти в ближайшее время.
Фото: телеграм-канал Олега Имамеева
— Оценив отличную подготовку наших юных спортсменов, профессионализм тренеров, РФС предложил нам поработать вместе над развитием футбольного будущего страны. Конечно, нельзя было упускать такую возможность. Поэтому мы ввели дополнительные тренерские и врачебные ставки, оборудовали медкабинет, – сообщает в своем телеграм-канале мэр Благовещенска Олег Имамеев.
Фото: телеграм-канал Олега Имамеева
Фото: телеграм-канал Олега Имамеева
Фото: телеграм-канал Олега Имамеева
Фото: телеграм-канал Олега Имамеева
Дальнейшие совместные планы модернизации стадиона уже намечены.
Глава города считает, что это даст новый толчок к развитию детского футбола в нашем городе. Тем более что результаты, которые показывают наши команды, впечатляют.
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