В Благовещенске в спортшколе № 3 начались ремонтные работы

На стадион завезли 120 тонн кварцевого песка и специальную резиновую крошку, которые сделают комфортным и долговечным новое покрытие футбольного поля.

Помимо это уже поступили скамейки запасных, модульная раздевалка и расходники для монтажа искусственной травы. Саму траву должны завезти в ближайшее время.

Фото: телеграм-канал Олега Имамеева

— Оценив отличную подготовку наших юных спортсменов, профессионализм тренеров, РФС предложил нам поработать вместе над развитием футбольного будущего страны. Конечно, нельзя было упускать такую возможность. Поэтому мы ввели дополнительные тренерские и врачебные ставки, оборудовали медкабинет, – сообщает в своем телеграм-канале мэр Благовещенска Олег Имамеев.

Фото: телеграм-канал Олега Имамеева

Фото: телеграм-канал Олега Имамеева

Фото: телеграм-канал Олега Имамеева

Фото: телеграм-канал Олега Имамеева

Дальнейшие совместные планы модернизации стадиона уже намечены.

Глава города считает, что это даст новый толчок к развитию детского футбола в нашем городе. Тем более что результаты, которые показывают наши команды, впечатляют.