Остаток средств после реставрации благовещенской Снегурочки отправили на Донбасс

Накануне скульптура знаменитой продавщицы мороженого прошлого века – Зинаиды Синицыной – вернулась на своё обычное место после реставрации. Как и прежде, она встречает прохожих на углу улиц Ленина и Комсомольской.

Ремонт скульптуры проводился на собранные средства амурчан. Финансовый сбор на эти цели организовала неравнодушная благовещенка Ольга Тур. Она же подписала акт приёмки выполненных работ и оплатила подрядчику вторую половину договорной суммы.

Фото: сообщество неокраеведов Дальнего Востока «Амурские отголоски»

Также Ольга Григорьевна отчиталась перед горожанами за собранные и потраченные средства. Всего было собрано 161 405 рублей. После оплаты работ по договору подряда, банковской комиссии и покупки цветов на открытие обновлённого памятника осталась сумма в 1 500 рублей. Её было решено направить в освобождённые территории Донбасса для приобретения горячего питания жителям, информирует сообщество неокраеведов Дальнего Востока «Амурские отголоски».

Фото: сообщество неокраеведов Дальнего Востока «Амурские отголоски»