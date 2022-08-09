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Сергей Жуков выиграл суд у участника группы «Фактор-2»

Илья Подстрелов судился за авторские права с Жуковым

Сергей Жуков выиграл суд у участника группы «Фактор-2»
Фото: goodhouse.ru

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков выиграл суд за авторские права у участника группы «Фактор-2» Ильи Подстрелова. Именно под руководством Жукова группа «Фактор-2» стала популярна в начале 2000-х, сообщает РЕН-ТВ.

Дебютная песня «Фактора-2» под названием «Красавица» стала популярна во многом благодаря тому, что был записана с Жуковым. После этого солист «Руки Вверх!» стал продюсером группы. Её участники Илья Подстрелов и Владимир Панченко тогда жили в Германии.

Под руководством Жукова «Фактор-2» выпустил несколько хитов в жанре поп-рэпа. Однако со временем сотрудничество с продюсером прекратилось, а группа распалась. Один солист продолжал выступать в России, а другой – в Германии.

В 2022 году Подстрелов решил присвоить себе авторские права на хиты «Фактора-2». Он подал в суд на Жукова и бывшего напарника по группе, заявив, что хиты написал именно он. Однако суд отказал артисту, оставив в силе авторские права Жукова и Панченко.

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#суды #шоу-бизнес

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