Сергей Жуков выиграл суд у участника группы «Фактор-2»

Дебютная песня «Фактора-2» под названием «Красавица» стала популярна во многом благодаря тому, что был записана с Жуковым. После этого солист «Руки Вверх!» стал продюсером группы. Её участники Илья Подстрелов и Владимир Панченко тогда жили в Германии.

Под руководством Жукова «Фактор-2» выпустил несколько хитов в жанре поп-рэпа. Однако со временем сотрудничество с продюсером прекратилось, а группа распалась. Один солист продолжал выступать в России, а другой – в Германии.

В 2022 году Подстрелов решил присвоить себе авторские права на хиты «Фактора-2». Он подал в суд на Жукова и бывшего напарника по группе, заявив, что хиты написал именно он. Однако суд отказал артисту, оставив в силе авторские права Жукова и Панченко.