На концерте Максима Галкина в Латвии произошла драка
Выступление Галкина в Юрмале обернулось скандалом
На днях Максим Галкин выступил в латвийской Юрмале. Мероприятие не обошлось без скандалов. Многие посчитали, что юморист откровенно унижался перед местной публикой, начав концерт на латышском языке. Финальным аккордом концерта стала драка, которая произошла в зрительном зале, сообщает «Комсомольская правда».
Концерт Максима Галкина в Юрмале обернулся скандалом. Своё выступление шоумен начал на латышском языке. При этом он отметил, что русские зрители в зале «вообще не понимают, что происходит и за что они заплатили».
Российские интернет-пользователи раскритиковали поступок Галкина и отметили, что на это «противно смотреть». Досталось артисту и за его поведение во время выступления. В какой-то момент Максим оказался на полу – то ли для того, чтобы забрать цветы, то ли для фотографии.
Позже мужу Аллы Пугачевой пришлось прервать концерт из-за драки в зрительном зале. Одному мужчине разбили лицо. Галкин предложил зрителям уйти на антракт, пока охрана разбиралась в происходящем и помогала пострадавшим.
Зрительница Валерия Леонова рассказала изданию Prozvezd, что в какой-то момент в зале началась возня. Один мужчина со всей силы ударил другого зрителя, который был уже в годах. Их начали разнимать.
По словам Леоновой, Галкин заметно растерялся, у него даже голос стал другим. Концерт прервали на двадцать минут, а разбуянившихся зрителей вывели из зала. Зрительница говорит, что мужчины подрались из-за политических взглядов. Все были в шоке, поскольку такого у них ещё никогда не было.
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