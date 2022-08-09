На концерте Максима Галкина в Латвии произошла драка

Концерт Максима Галкина в Юрмале обернулся скандалом. Своё выступление шоумен начал на латышском языке. При этом он отметил, что русские зрители в зале «вообще не понимают, что происходит и за что они заплатили».

Российские интернет-пользователи раскритиковали поступок Галкина и отметили, что на это «противно смотреть». Досталось артисту и за его поведение во время выступления. В какой-то момент Максим оказался на полу – то ли для того, чтобы забрать цветы, то ли для фотографии.

Позже мужу Аллы Пугачевой пришлось прервать концерт из-за драки в зрительном зале. Одному мужчине разбили лицо. Галкин предложил зрителям уйти на антракт, пока охрана разбиралась в происходящем и помогала пострадавшим.

Зрительница Валерия Леонова рассказала изданию Prozvezd, что в какой-то момент в зале началась возня. Один мужчина со всей силы ударил другого зрителя, который был уже в годах. Их начали разнимать.

По словам Леоновой, Галкин заметно растерялся, у него даже голос стал другим. Концерт прервали на двадцать минут, а разбуянившихся зрителей вывели из зала. Зрительница говорит, что мужчины подрались из-за политических взглядов. Все были в шоке, поскольку такого у них ещё никогда не было.