Амурчанина осудили за ложный донос на родственницу

В Тамбовском районе Амурской области осужден местный житель за заведомо ложный донос о совершении преступления.

Он обратился в полицию с заявлением о краже 20 тысяч рублей. В качестве предполагаемого вора мужчина представил свою родственницу. Однако на самом деле денежные средства у него никто не похищал. Гражданин просто оговорил женщину.

Суд признал мужчину виновным в заведомо ложном доносе о совершении преступления.

— За подобное деяние предусмотрено лишение свободы на один год условно, – пояснили в прокуратуре Амурской области.