Амурчанина осудили за ложный донос на родственницу
Женщина не совершала преступления
В Тамбовском районе Амурской области осужден местный житель за заведомо ложный донос о совершении преступления.
Он обратился в полицию с заявлением о краже 20 тысяч рублей. В качестве предполагаемого вора мужчина представил свою родственницу. Однако на самом деле денежные средства у него никто не похищал. Гражданин просто оговорил женщину.
Суд признал мужчину виновным в заведомо ложном доносе о совершении преступления.
— За подобное деяние предусмотрено лишение свободы на один год условно, – пояснили в прокуратуре Амурской области.
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