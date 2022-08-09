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сегодня, 17:06 0

Амурчанина осудили за ложный донос на родственницу

Женщина не совершала преступления

Амурчанина осудили за ложный донос на родственницу
Фото: Амур.инфо

В Тамбовском районе Амурской области осужден местный житель за заведомо ложный донос о совершении преступления.

Он обратился в полицию с заявлением о краже 20 тысяч рублей. В качестве предполагаемого вора мужчина представил свою родственницу. Однако на самом деле денежные средства у него никто не похищал. Гражданин просто оговорил женщину.

Суд признал мужчину виновным в заведомо ложном доносе о совершении преступления.

— За подобное деяние предусмотрено лишение свободы на один год условно, – пояснили в прокуратуре Амурской области.

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#закон #происшествия

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