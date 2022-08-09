Амурский паводок 2022: полностью отрезано от «большой земли» 13 населенных пунктов

Представители министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности и министерства транспорта и дорожного хозяйства Приамурья рассказали представителям СМИ о последствиях паводка 2022 года.

Глава министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексей Севостьянов отметил, что «по своим масштабам ситуация с паводком развивается по более мягкому сценарию, чем ЧС 2021 года». При этом, ранее озвученные максимальные значения паводка – это худший сценарий развития событий.

— В настоящее время на территории области неоднородная ситуация. В отдельных районах территории уже освобождаются от воды, а где-то ситуация ещё остается сложной. К примеру, в Магдагачинском районе и Тындинском округе уже начинаются аварийно-восстановительные работы, – сообщил Севостьянов. – Сохраняется сложная транспортная ситуация. Людей, которые на выходных были где-то в области и сейчас возвращаются к себе домой в подтопленные районы (Зея и Зейский район), разместили в ПВР. В настоящее время там организована работа двух вертолётов МИ-8 Амурской авиабазы. В настоящее время из Магдагачинского района мы вывозим людей, размещённых в ПВР, и перевозим их в Зею. Всего 34 человека. Попутно тех, кто планирует покинуть ПВР Зеи, перевезут в Магдагачи.

Кроме того, в сотрудничестве с амурским минтрансом прорабатывается вопрос организации дополнительного авиарейса «Благовещенск – Зея».

— Я думаю завтра-послезавтра этот рейс будет введён, – отметил глава минлесхоза.

Он также напомнил, что из села Ивановка было эвакуировано 70 человек в ПВР города Зея и села Овсянка. Люди обеспечены всем необходимым.

Дмитрий Лучников, замминистра транспорта и дорожного хозяйства Приамурья, добавил, что на сегодняшний день в результате прохождения паводка повреждено 60 километров дорог местного и регионального значения, семь мостов. Кроме того, пять мостов сейчас находятся под водой и оценить их состояние не представляется возможным.

— От транспортного сообщения отрезано 13 населённых пунктов, там нет ни железнодорожного, ни автомобильного, ни авиасообщения. Это Толбузино, Черняево, Кузнецово, Поляковский, Юбилейный, Рублёвка, Сиам, Амуро-Балтийск, Ивановка, Аносово, Златоустовск, Ивановское и Ольгинск, – рассказал замглавы минтранса. – Самая сложная ситуация в Зейском и Магдагачинском районах.

В Зейском районе разрушены подходы к мосту на автодороге «Зея – Тыгда». Специалисты ждут, когда вода сойдёт, чтобы сразу приступить к восстановительным работам – инертные материалы уже завозят.

В Магдагачинском районе самая сложная ситуация на участке «Магдагачи – Толбузино». Там размыло мост и 300 метров подъезда к нему.

— По всем направлениям, где мы имеем сложную дорожную обстановку, организованы дежурства «Амурупрадор» совместно с ГИБДД и МЧС, – сказал Дмитрий Лучников. – Мы обращаемся к амурчанам с просьбой воздержаться от длинных поездок. Дорожная обстановка сейчас непредсказуемая. Не нужно форсировать подтопленные участки, потому что там могут быть размывы. Всех перевозчиков и грузоотправителей просим воздержаться от поездок, потому что мы терпим убытки по дорогам не только от размывов, но и после схода воды, от движения тяжёлого транспорта.

Глава минтранса отметил, что в регионе усилено авиасообщение не только бортами Амурской авиабазы, но и благодаря увеличению числа регулярных рейсов авиакомпаний «Сила» и «Аврора».

Лучников сообщил, что из-за паводка приостановлено шесть межмуниципальных автобусных маршрутов: Зея – Тыгда, Благовещенск – Зея (2 рейса), Зея – Ивановка, Зея – Амуро-Балтийск и Зея – Сиам. Кроме того, автобусы, следующие по маршруту Шимановск – Аносово, сейчас доезжают только до Нововоскресеновки. Также отменены автобусные маршруты из Магдагачи в Сиваки, Гонжу и Черняево.