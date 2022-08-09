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сегодня, 16:22 0

Дело пойманного на коррупции амурского полицейского передадут в суд

Государственные деньги он потратил на бензин

Дело пойманного на коррупции амурского полицейского передадут в суд
Фото: Амур.инфо

Амурские следователи закончили работу над уголовным делом в отношении бывшего полицейского. Начальник отдела по Сковородинскому району обвиняется в растрате.

Полицейский, ныне уволенный из органов, будучи начальником, имел в личном распоряжении топливную карту. Тратить средства с неё он должен был на служебный транспорт, но в реальности тратил на заправку личной машины.

— Обвиняемый использовал данную карту в личных целях на территории Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровского и Приморского краев. Согласно материалам уголовного дела, для неслужебных целей им было приобретено 1,5 тысячи литров бензина на общую сумму около 70 тысяч рублей, – уточняют в региональном управлении СК.

Преступление было выявлено сотрудниками управления ФСБ по Амурской области.

Расследование уголовного дела в отношении бывшего правоохранителя завершено и в ближайшее время будет направлено в суд.

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#криминал #происшествия

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