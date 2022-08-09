59-летний Сергей Зверев пожаловался на назойливых фанатов в Сочи

В Сочи Зверев пытается совместить работу и отдых. Он снимается в телешоу и ходит по светским мероприятиям, а вот с отдыхом у него возникли проблемы. Звёздного стилиста постоянно пытаются заснять исподтишка.

Сергей признался в блоге, что завидует людям, которые на отдыхе могут спокойно купаться в бассейне и загорать. Артисту остаётся только смотреть на это с балкона. Зверев пожаловался, что пришел рано утром к бассейну, когда там никого не было, но уже через пару минут набежала куча народа с телефонами, которые начали его снимать.

Свой пост стилист сопроводил снимком на балконе, где из одежды на нём только плавки. Поклонники Зверева оценили его чувство юмора, но признались, что и сами не устояли бы перед возможностью сфотографировать его.

Недавно Сергей жаловался на безработицу из-за санкций. По его словам, он был вынужден закрыть все салоны красоты, которыми владел. При этом все его коллеги оказались в такой же ситуации. Многие дизайнеры закрыли ателье и стали шить на дому. Зверев отметил, что сейчас не собирается ничего открывать, поскольку большинство его клиентов уехали из России.