Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:23 0

59-летний Сергей Зверев пожаловался на назойливых фанатов в Сочи

Звёздный стилист удивил поклонников подтянутым телом

59-летний Сергей Зверев пожаловался на назойливых фанатов в Сочи
Фото: wmj.ru

Сергей Зверев сейчас отдыхает в Сочи, где стал объектом всеобщего внимания. Стилист пожаловался, что отдыхающие не дают ему спокойно позагорать. При этом 59-летний артист отметил, что им есть на что посмотреть, сообщает «СтарХит».

В Сочи Зверев пытается совместить работу и отдых. Он снимается в телешоу и ходит по светским мероприятиям, а вот с отдыхом у него возникли проблемы. Звёздного стилиста постоянно пытаются заснять исподтишка.

Сергей признался в блоге, что завидует людям, которые на отдыхе могут спокойно купаться в бассейне и загорать. Артисту остаётся только смотреть на это с балкона. Зверев пожаловался, что пришел рано утром к бассейну, когда там никого не было, но уже через пару минут набежала куча народа с телефонами, которые начали его снимать.

Свой пост стилист сопроводил снимком на балконе, где из одежды на нём только плавки. Поклонники Зверева оценили его чувство юмора, но признались, что и сами не устояли бы перед возможностью сфотографировать его.

Недавно Сергей жаловался на безработицу из-за санкций. По его словам, он был вынужден закрыть все салоны красоты, которыми владел. При этом все его коллеги оказались в такой же ситуации. Многие дизайнеры закрыли ателье и стали шить на дому. Зверев отметил, что сейчас не собирается ничего открывать, поскольку большинство его клиентов уехали из России.

Просмотров всего: 712

#отдых #соцсети #шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Сергей Жуков выиграл суд у участника группы «Фактор-2»
В России и мире

На концерте Максима Галкина в Латвии произошла драка
В России и мире

Эштон Кутчер чуть не стал инвалидом из-за аутоиммунного заболевания
В России и мире

Максим Фадеев обвинил Андрея Макаревича в нарциссизме и социопатии