В Благовещенске на набережной появится новый общественный туалет

Дизайн нового модульного туалета уже определен, он будет овальной формы, с тремя помещениями. Одна из кабинок будет предназначена для маломобильных групп населения.

10 августа из 12 заявок, поступивших в ходе электронного аукциона, выберут подрядчика, с которым заключат контракт на изготовление и монтаж объекта, сообщает администрация города в своем телеграм-канале.

Сейчас на набережной можно воспользоваться туалетом в районе улицы Пионерской и переулка Уралова. Также общественные туалеты работают в Городском парке, возле ОКЦ, в Первомайском и парке Дружбы.