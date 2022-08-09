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9августа
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сегодня, 14:55 0

В Благовещенске на набережной появится новый общественный туалет

Его установят в районе переулка Святителя Иннокентия

В Благовещенске на набережной появится новый общественный туалет
Фото: Амур.инфо

Дизайн нового модульного туалета уже определен, он будет овальной формы, с тремя помещениями. Одна из кабинок будет предназначена для маломобильных групп населения.

10 августа из 12 заявок, поступивших в ходе электронного аукциона, выберут подрядчика, с которым заключат контракт на изготовление и монтаж объекта, сообщает администрация города в своем телеграм-канале.

Сейчас на набережной можно воспользоваться туалетом в районе улицы Пионерской и переулка Уралова. Также общественные туалеты работают в Городском парке, возле ОКЦ, в Первомайском и парке Дружбы.

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#строительство

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