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Эштон Кутчер чуть не стал инвалидом из-за аутоиммунного заболевания

Американский актёр на время потерял зрение и слух из-за редкой болезни

Эштон Кутчер чуть не стал инвалидом из-за аутоиммунного заболевания
Фото: m.kino-teatr.ru

Американский актёр Эштон Кутчер рассказал, что у него диагностировали очень редкую форму васкулита. Из-за серьёзной болезни муж Милы Кунис на время лишился зрения и слуха, сообщает «Пятый канал».

44-летний Эштон Кутчер в эфире Access Hollywood рассказал, что в течение года боролся с серьёзным аутоиммунным заболеванием, которое на какое-то время лишило его зрения, слуха и возможности передвигаться. По словам актёра, он около года восстанавливал эти функции после очень редкой формы васкулита.

При этой болезни происходит воспаление и разрушение стенок кровеносных сосудов. Эштон признался, что борьба с недугом оказала сильное влияние на его мировоззрение. По его мнению, люди не ценят многие вещи, пока с ними не произойдёт несчастье. Из-за заболевания Куштон не знал, сможет ли снова видеть, слышать и ходить.

Во время болезни актёра всё время поддерживала жена – Мила Кунис. Они познакомились более 20 лет назад, однако поженились только в 2015 году. У пары родилась дочь Уайатт и сын Димитрий.

Ранее Мила Кунис выступила против русофобии. Её семья эмигрировала из Украины в США в 1991 году из-за антисемитских настроений в стране.

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#здоровье #США #шоу-бизнес

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