Эштон Кутчер чуть не стал инвалидом из-за аутоиммунного заболевания

44-летний Эштон Кутчер в эфире Access Hollywood рассказал, что в течение года боролся с серьёзным аутоиммунным заболеванием, которое на какое-то время лишило его зрения, слуха и возможности передвигаться. По словам актёра, он около года восстанавливал эти функции после очень редкой формы васкулита.

При этой болезни происходит воспаление и разрушение стенок кровеносных сосудов. Эштон признался, что борьба с недугом оказала сильное влияние на его мировоззрение. По его мнению, люди не ценят многие вещи, пока с ними не произойдёт несчастье. Из-за заболевания Куштон не знал, сможет ли снова видеть, слышать и ходить.

Во время болезни актёра всё время поддерживала жена – Мила Кунис. Они познакомились более 20 лет назад, однако поженились только в 2015 году. У пары родилась дочь Уайатт и сын Димитрий.

Ранее Мила Кунис выступила против русофобии. Её семья эмигрировала из Украины в США в 1991 году из-за антисемитских настроений в стране.