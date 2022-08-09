Более сотни жилых домов может подтопить в амурской Владимировке

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В рамках пресс-конференции в правительстве Амурской области, которая проходила 9 августа, специалисты дали прогноз того, как будет развиваться паводок.

Заместитель директора Амурского гидрометцентра рассказала, что в ближайшее время действующий циклон будет уходить на восток, с 11 августа Амурская область останется в его тылу. Осадки продолжатся, но в меньшем объеме.

— Но с 14 августа в регион зайдёт очередной циклон. Пока предсказать его действие трудно, – рассказала Елена Печкина.

Как рассказал Игорь Смирнов, начальник Главного управления МЧС России по Амурской области, по Амуру в результате паводка могут быть подтоплены приусадебные участки и три участка дорог. Подтопление жилых домов не прогнозируется.

— По реке Зея ситуация сложнее. На сегодняшний день прогнозируем подтопление 21 жилого дома по максимальному уровню, который сейчас зафиксирован. Из них 18 в посёлке Зазейский и 3 дома в селе Волково. Кроме того, под угрозой подтопления 81 приусадебный участок в Благовещенском районе. Всего в зону подтопления от Амура и Зеи попадают три района (Шимановский, Магдагачинский, Благовещенский) и городской округ Благовещенск, а конкретно посёлок Зазейский, – сообщил начальник Главного управления МЧС России по Амурской области.

Он добавил, что паводок в районе Благовещенска по реке Амур ожидается в период с 11 по 13 августа, причем отметки опасного гидрологического явления достигнуты не будут.

— Если река Зея достигнет 600 сантиметров, начнут подтапливаться приусадебные участки в посёлке Зазейский и Волково, о чём я уже говорил. Если уровень достигнет 710 сантиметров, то в зону подтопления дополнительно попадают в Благовещенске три жилых дома, в селе Владимировка – 105 частных жилых домов и 555 приусадебных участков, в Усть-Ивановке – 33 частных жилых дома и 193 приусадебных участка. Это при максимальном уровне паводка, – сообщил Игорь Смирнов.