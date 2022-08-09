Василий Орлов главной проблемой регионального здравоохранения назвал недообследованность населения

Заместитель председателя правительства области, министр здравоохранения Светлана Леонтьева рассказала губернатору о работе передвижных медицинских комплексов в Приамурье. Также в режиме ВКС участие в совещании приняли главы территорий, сообщает пресс-служба областного правительства.

Сейчас в Приамурье работает 28 передвижных медицинских комплексов, из которых четыре стоматологических, три передвижных маммографа и семь флюорографов. Также в ближайшее время Тындинская больница получит флюорограф, установленный на базе «КАМАЗа», чтобы обследовать жителей самых труднодоступных территорий.

Помимо этого, в области работает шесть передвижных ФАПов, шесть амбулаторий и семь диагностических комплексов.

По словам министра здравоохранения, необходимо увеличить количество посещений при выездных мобильных работах с 24,5 тысячи посещений до 62 тысяч в год. Нужно организовывать подворовые обходы, диспансерное наблюдение, особенно лиц с хроническими заболеваниями, онкобольных, больных с сердечно-сосудистыми патологиями, сахарным диабетом.

По распоряжению губернатора главы территорий должны осуществлять личный контроль за информированием жителей о графике работы мобильных комплексов.

— Одна из главнейших проблем в системе амурского здравоохранения – это недообследованное население. Речь идёт о выявлении заболеваний на ранних стадиях и доступности медицинской помощи для всех жителей области. На сегодняшний день единственный способ охватить первичной медицинской помощью жителей малых населённых пунктов и отдаленных территорий области – это мобильные формы работы медиков. У нас есть для этого и ресурсы, и возможности, в регионе действуют 28 современных мобильных комплексов. Однако эффективность их работы напрямую зависит от организации – от того, знают ли люди, что к ним приехали врачи и оборудование, – отметил губернатор Василий Орлов.