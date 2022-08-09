Амурский паводок-2022: «Столько осадков в северных районах ещё не выпадало»

Во вторник, 9 августа, в правительстве Амурской области прошла пресс-конференция, на которой представителям ведомств рассказали о прохождении паводка на территории региона. Наиболее пострадавшими признаны северные районы. Там были побиты исторические рекорды по выпадению осадков.

Как напомнила заместитель директора Амурского гидрометцентра Елена Печкина, штормовое предупреждение по области было дано 3 августа.

— 5 августа к нам пришёл циклон с большим количеством осадков. Максимальные значения зафиксированы в Тындинском округе, Сковородинском, Зейском и Магдагачинском районе. В Тынде – огромное количество осадков, более 263 миллиметров, что составляет порядка семи декадных норм. Как следствие, резко поднялся уровень воды на реке Тында. Там превышен исторический максимум – 412 сантиметров (до этого максимум составлял 366 сантиметров и был зафиксирован 29 июня 1987 года). Кроме того, до отметки опасного явления поднялся уровень воды на реке Уркан и превысил её на 124 сантиметра, – рассказала специалист амурского ЦГМС.

По словам Елены Печкиной, на паводок повиляло и то, что в Китае также прошли дожди, это дало дополнительный приток рекам.

Начальник Главного управления МЧС России по Амурской области Игорь Смирнов отметил, что таких обильных осадков в северных территориях ещё не выпадало.

— Подтоплены дома, приусадебные участки, дороги регионального и местного значения. В настоящий момент дома начали освобождаться от воды в Тындинском округе, Сковородинском районе. Наиболее сложная обстановка в селе Ивановка и в целом в Зейском районе, – отметил руководитель регионального МЧС. – Мы работаем в постоянном контакте с ЦГМС. От них был получен заблаговременно неблагоприятный прогноз, благодаря чему было проведено моделирование ситуации, оповещение муниципалитетов.

По информации, предоставленной Игорем Смирновым, в Амурской области на сегодняшний день подтоплено 77 жилых домов (было 127), 155 приусадебных участков (было 251), 10 участков автомобильных дорог (было 17).

Глава министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексей Севостьянов добавил, что в пострадавших населенных пунктах начаты аварийно-восстановительные работы. В муниципалитеты, где вода покинула дома, переданы тепловые пушки для просушки домов, а также насосы для откачки воды из подвалов.