Налоговые льготы для ряда отраслей хотят сохранить в Амурской области

— Снижение налоговой нагрузки на предпринимателей является значимым инструментом создания комфортного делового климата в регионе. Это один из главных моментов, на который обращают предприниматели при старте своего дела. Благодаря налаженному диалогу бизнеса и власти порядка 30 категорий предпринимателей на «упрощенке» в Приамурье получили налоговые преференции на 2022 год. При этом считаем важным продлить их действие на весь следующий год для ряда отраслей, не восстановившихся в полной мере от негативных внешних факторов, – отметила председатель областного Совета по развитию МСП и председатель амурского отделения «Деловой России» Мария Сафронова.

В число льготных категорий на 2023 год планируют включить организации и ИП, ведущие деятельность в сферах общественного питания и пассажирских перевозок, социальных предпринимателей, а также аптеки на территориях с низкой плотностью населения. Ставки для них предлагается установить на минимальном для «упрощенки» уровне – 1 % при объекте налогообложения «доходы» и 5 % при объекте налогообложения «доходы минус расходы».

— Индустрия общественного питания и пассажирских перевозок в настоящее время продолжает испытывать на себе последствия двух пандемийных лет. Сфера социального предпринимательства помогает решать важные задачи по поддержке незащищенных категорий населения. Аптеки же в отдаленных территориях, в отличие от городских, порой являются единственным способом оперативного получения лекарств, поэтому от их работы зависят не только предприниматели, но и большинство местного населения, – считает председатель регионального Совета по развитию МСП.

Также Совет предлагает усилить информационную работу для повышения осведомленности предпринимателей о возможности получать налоговые преференции, чтобы льготами могли воспользоваться все, кто попадает под них. При взаимодействии с УФНС эти сведения в наглядном виде можно размещать в личном кабинете налогоплательщика.

Предложенные инициативы в ближайшее время рассмотрит министерство экономического развития и внешних связей Амурской области.