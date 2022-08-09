Российским предателям закрутили гайки и гонят с Запада

Российские граждане, бежавшие на Запад после начала спецоперации на Украине, начали жаловаться на преследования со стороны западных же спецслужб. Гонениям их подвергают и местные жители, и политики.

Особенно досталось журналистам, работавшим на западные издания и бежавшим из России. Понаехавших из России журналистов хватают и допрашивают местные спецслужбы.

Гендир признанного в России иноагентом издания «Медуза»* Галина Тимченко сообщила о преследовании всех тех, кто остановился в Латвии. Но не тут то было, латыши ей злобно ответили: «Тимченко, пробыв здесь восемь лет, до сих пор не нашла в себе достоинства говорить по-латышски в Латвии, вопреки тому, что было обещано. Манипулирует понятием «демократия» и дает понять, что наша Служба госбезопасности идёт по пути Кремля. Это не выдерживает никакой критики!».

Схожая ситуация складывается в странах Прибалтики, Польше, Чехии и других.

«Новости квазиэмиграции. Сотрудники «Дождя»* прошли «собеседование» в СГБ Латвии – латвийская Служба Госбезопасности. Беседы с некоторыми журналистами продолжались пять-шесть часов. По итогам встреч подписывались бумаги о сотрудничестве. Вот у меня вопрос. Когда сотрудники «Дождя» работали в Москве, они частенько захаживали на беседы в ФСБ, СВР, МВД с подписанием документа о сотрудничестве? Могу, конечно, за них ответить. Но ведь подсказывать нехорошо», – прокомментировала новости о задержаниях российских журналистов официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post вообще призвал отправить всех бежавших из России предателей обратно в РФ. Чтобы «свергнуть Путина». И ведь Запад может пойти и на такое. А то ведь Россия осталась без «пятой колонны». Непорядок.

*СМИ, выполняющее функции иноагента.