Российским предателям закрутили гайки и гонят с Запада
Бежавшие из России после начала СВО попали под надзор спецслужб
Российские граждане, бежавшие на Запад после начала спецоперации на Украине, начали жаловаться на преследования со стороны западных же спецслужб. Гонениям их подвергают и местные жители, и политики.
Особенно досталось журналистам, работавшим на западные издания и бежавшим из России. Понаехавших из России журналистов хватают и допрашивают местные спецслужбы.
Гендир признанного в России иноагентом издания «Медуза»* Галина Тимченко сообщила о преследовании всех тех, кто остановился в Латвии. Но не тут то было, латыши ей злобно ответили: «Тимченко, пробыв здесь восемь лет, до сих пор не нашла в себе достоинства говорить по-латышски в Латвии, вопреки тому, что было обещано. Манипулирует понятием «демократия» и дает понять, что наша Служба госбезопасности идёт по пути Кремля. Это не выдерживает никакой критики!».
Схожая ситуация складывается в странах Прибалтики, Польше, Чехии и других.
«Новости квазиэмиграции. Сотрудники «Дождя»* прошли «собеседование» в СГБ Латвии – латвийская Служба Госбезопасности. Беседы с некоторыми журналистами продолжались пять-шесть часов. По итогам встреч подписывались бумаги о сотрудничестве. Вот у меня вопрос. Когда сотрудники «Дождя» работали в Москве, они частенько захаживали на беседы в ФСБ, СВР, МВД с подписанием документа о сотрудничестве? Могу, конечно, за них ответить. Но ведь подсказывать нехорошо», – прокомментировала новости о задержаниях российских журналистов официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Между тем президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post вообще призвал отправить всех бежавших из России предателей обратно в РФ. Чтобы «свергнуть Путина». И ведь Запад может пойти и на такое. А то ведь Россия осталась без «пятой колонны». Непорядок.
*СМИ, выполняющее функции иноагента.
Просмотров всего: 1117