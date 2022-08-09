Деятельность амурского фермера привела к загрязнению почвы

В Октябрьском районе Амурской области сотрудниками регионального управления Россельхознадзора выявлены факты нарушения правил применения ядохимикатов и пестицидов, которые повлекли за собой загрязнения почвы.

Проверка была организована по требованию прокуратуры в связи с многочисленными обращениями граждан, чьи участки расположены на прилегающей к ферме территории.

В ходе проверки выяснилось, что предприятие оповестило население об обработке, но при исследовании образцов выявлено наличие пестицидов в почве на расстоянии менее 300 метров от населённых пунктов, что является нарушением.

В отношении руководителя ООО составлены протоколы, выданы предписания об устранении выявленных нарушений, сообщает управление Россельхознадзора по Амурской области.