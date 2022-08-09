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сегодня, 13:06 0

В Белогорске объявлен в розыск предполагаемый преступник

Мужчина подозревается в совершении преступления в отношении несовершеннолетнего

В Белогорске объявлен в розыск предполагаемый преступник
Фото: Следственное управление СК РФ по Амурской области

Подозреваемому на вид около 50-60 лет, телосложение обычное, прямые седые волосы, рост примерно 160 сантиметров, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Амурской области.

Как сообщается, на момент совершения преступления мужчина был одет в светлую рубашку, темные брюки и темную куртку.

Возможно, что на левом предплечье подозреваемого имеется татуировка.

Граждане, имеющие какие-либо сведения, могут обратиться в следственные органы по телефону в Белогорске: 8(416-41)2-22-91 или в полицию: 8(416-41)20-7-53, 8(416-41)2-69-03, 112, 102.

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#криминал #происшествия

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