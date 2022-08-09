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сегодня, 11:04 0

Максим Фадеев обвинил Андрея Макаревича в нарциссизме и социопатии

Фадеев раскритиковал Макаревича за его слова о россиянах

Максим Фадеев обвинил Андрея Макаревича в нарциссизме и социопатии
Фото: tvcenter.ru

Андрей Макаревич уже не раз критически высказывался в адрес россиян. Теперь уже даже коллеги по цеху начали ставить его на место. На днях Максим Фадеев не сдержался и обвинил Макаревича в нарциссизме, сообщает «СтарХит».

Максим Фадеев прокомментировал интервью Андрея Макаревича израильскому телевидению. Он был удивлён словам музыканта, который в очередной раз обидел россиян. В своём Телеграм-канале продюсер заявил, что некогда уважал лидера «Машины времени», но после этих слов не может сдержаться.

По словам Фадеева, он никогда не обращал внимания на коллег, которые уехав из России, поливали её грязью. Но в данном случае он хочет обратить на это внимание.

Продюсер считает, что Макаревич давно страдает нарциссизмом и возвеличивает себя над другими. Максим отметил, что это заболевание является элементом социопатии. По словам Фадеева, он всегда замечал такое снобское отношение коллеги «ко всему вокруг».

При этом Фадеев назвал очень посредственным творчество Макаревича и подчеркнул, что музыкант «не может сравниться по масштабу личности с Бродским, Довлатовым и Тарковским».

Андрей Макаревич пока не отреагировал на эти высказывания. Лидер «Машины времени» сейчас живёт в Израиле, где молодая жена родила ему сына.

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#соцсети #шоу-бизнес

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