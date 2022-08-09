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сегодня, 12:03 0

Новый спорткомплекс в амурской Возжаевке будет доступен всем желающим

Василий Орлов рассказал, что новые комплексы в муниципалитетах строят для того, чтобы туда приходили все жители, а не только школьники

Новый спорткомплекс в амурской Возжаевке будет доступен всем желающим
Фото: Пресс-служба правительства Амурской области

В Возжаевке закончили работы по возведению нового спорткомплекса. Новый объект построили в рамках проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» и проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт». Торжественное открытие намечено на 12 августа.

Комплекс возвели за год. Здесь есть футбольное поле с искусственным покрытием, легкоатлетические дорожки, яма для прыжков в длину, хоккейная коробка, зрительские трибуны и так далее.

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

В той школе, что находится близ спорткомплекса, учится 300 местных ребятишек. Но посещать его смогут не только они.

— Во внеурочное время ФОКОТ будет открыт для всех желающих, это принципиальная позиция. Спортивные площадки, которые мы строим по всей области, должны быть доступны всем жителям населенного пункта, вне зависимости от их возраста и спортивной подготовки. ФОКОТ в Возжаевке – третий, возведенный по проекту «Спорт – норма жизни». Аналогичные объекты открыты также при школах в Белогорске и Томском Серышевского района. Сейчас на них проводят не только уроки физкультуры. На тренировки собираются спортивные команды и секции, занимаются местные жители, – прокомментировал губернатор Василий Орлов.

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#губернатор #спорт

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