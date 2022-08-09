В Благовещенске закрыли участок улицы Шимановского

В областном центре временно перекрыт участок улицы Шимановского между Ленина и Зейской. Бригады ООО «АКС» заняты устранением аварии на сетях теплоснабжения. Закончить работы и открыть дорогу для проезда планируется 21 августа к 20:00.

В связи с работами на участке изменились маршруты движения нескольких автобусов. Маршруты №№ 4, 9, 30, 31 пройдут по следующей временной схеме: – улица 50 Лет Октября – Зейская –Театральная – Ленина и далее по маршруту. Маршруты №№ К, 11 изменённая схема движения: – улица Ленина – 50 Лет Октября – Зейская – Театральная – Ленина и далее по установленному маршруту. Маршрут № 28 изменённая схема движения: – улица 50 Лет Октября – Зейская – Театральная – далее по утверждённому маршруту, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

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Илья Ринейский