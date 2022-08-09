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сегодня, 11:41 0

В Благовещенске закрыли участок улицы Шимановского

Коммунальщики ведут работы на теплотрассе

В Благовещенске закрыли участок улицы Шимановского
Фото: Амур.инфо

В областном центре временно перекрыт участок улицы Шимановского между Ленина и Зейской. Бригады ООО «АКС» заняты устранением аварии на сетях теплоснабжения. Закончить работы и открыть дорогу для проезда планируется 21 августа к 20:00.

В связи с работами на участке изменились маршруты движения нескольких автобусов.

Маршруты №№ 4, 9, 30, 31 пройдут по следующей временной схеме:

– улица 50 Лет Октября – Зейская –Театральная – Ленина и далее по маршруту.

Маршруты №№ К, 11 изменённая схема движения:

– улица Ленина – 50 Лет Октября – Зейская – Театральная – Ленина и далее по установленному маршруту.

Маршрут № 28 изменённая схема движения:

– улица 50 Лет Октября – Зейская – Театральная – далее по утверждённому маршруту, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

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