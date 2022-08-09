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сегодня, 12:45 0

Амурчанам советуют кипятить воду в период паводка

В регионе действует режим ЧС

Амурчанам советуют кипятить воду в период паводка
Фото: Амур.инфо

На территории Амурской области введен режим «Чрезвычайная ситуация» в связи с прохождением паводка. Полноводные реки могут нести мусор, вода может стать источником различных инфекционных заболеваний.

Контролирующие организации и лаборатории водоканала ведут усиленный контроль за качеством воды, поступающим в водопроводную сеть. Но кроме этого амурчанам необходимо соблюдать ещё ряд правил, о которых напомнили в Роспотребнадзоре:

• воду из родников и колодцев для питья и приготовления пищи необходимо кипятить перед использованием;

• использовать для питья бутилированную воду, так как качество такой воды более стабильно, она добывается из глубоких подземных источников, не подверженных загрязнениям;

• строго соблюдать правила личной гигиены;

• продукты, подвергшиеся подтоплению, можно употреблять в пищу только после достаточной термической обработки;

• при употреблении овощей и фруктов в сыром виде необходимо тщательно промывать их чистой водой, сообщает управление Роспотребнадзора РФ по Амурской области.

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#большая вода #природа

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