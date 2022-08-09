Амурчанам советуют кипятить воду в период паводка

Контролирующие организации и лаборатории водоканала ведут усиленный контроль за качеством воды, поступающим в водопроводную сеть. Но кроме этого амурчанам необходимо соблюдать ещё ряд правил, о которых напомнили в Роспотребнадзоре:

• воду из родников и колодцев для питья и приготовления пищи необходимо кипятить перед использованием;

• использовать для питья бутилированную воду, так как качество такой воды более стабильно, она добывается из глубоких подземных источников, не подверженных загрязнениям;

• строго соблюдать правила личной гигиены;

• продукты, подвергшиеся подтоплению, можно употреблять в пищу только после достаточной термической обработки;

• при употреблении овощей и фруктов в сыром виде необходимо тщательно промывать их чистой водой, сообщает управление Роспотребнадзора РФ по Амурской области.