Амурчанам советуют кипятить воду в период паводка
В регионе действует режим ЧС
На территории Амурской области введен режим «Чрезвычайная ситуация» в связи с прохождением паводка. Полноводные реки могут нести мусор, вода может стать источником различных инфекционных заболеваний.
Контролирующие организации и лаборатории водоканала ведут усиленный контроль за качеством воды, поступающим в водопроводную сеть. Но кроме этого амурчанам необходимо соблюдать ещё ряд правил, о которых напомнили в Роспотребнадзоре:
• воду из родников и колодцев для питья и приготовления пищи необходимо кипятить перед использованием;
• использовать для питья бутилированную воду, так как качество такой воды более стабильно, она добывается из глубоких подземных источников, не подверженных загрязнениям;
• строго соблюдать правила личной гигиены;
• продукты, подвергшиеся подтоплению, можно употреблять в пищу только после достаточной термической обработки;
• при употреблении овощей и фруктов в сыром виде необходимо тщательно промывать их чистой водой, сообщает управление Роспотребнадзора РФ по Амурской области.
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