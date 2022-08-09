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сегодня, 12:23 0

В Зее начали составлять списки людей, которых нужно вывезти из города вертолетом

Для записи необходимо обращаться в администрацию

В Зее начали составлять списки людей, которых нужно вывезти из города вертолетом
Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

Сообщение между Тыгдой и Зеей нарушено из-за дождевого паводка. Администрация Зейского района предупреждает, что с сегодняшнего дня специалисты приступили к формированию списка граждан, которым необходимо добраться из Зеи в Тыгду или по обратному маршруту.

«До размытого участка дороги граждане, желающие выехать, доезжают самостоятельно! Перелёт через размытый участок дороги будет осуществляться вертолётом Ми-8 (только граждане, включённые в списки в администрации Зейского района). Далее пассажиров будут встречать бесплатные автобусы до посёлка Тыгда, – указано в сообщении районной администрации. – Информация об организации перевозок пассажиров и грузов по трассе «Зея – Тыгда» на последующие дни 10, 11, 12 августа и далее будет доведена дополнительно».

Тем, кто хочет добраться из Зеи в Тыгду, необходимо обратиться в администрацию Зейского района по телефону: 8(416-58)2-24-14. Желающим попасть из Тыгды в Зею нужно позвонить в ЕДДС Магдагачинского района по телефону: 8914-593-14-93.

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#большая вода #Зея

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