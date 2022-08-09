В Зее начали составлять списки людей, которых нужно вывезти из города вертолетом

«До размытого участка дороги граждане, желающие выехать, доезжают самостоятельно! Перелёт через размытый участок дороги будет осуществляться вертолётом Ми-8 (только граждане, включённые в списки в администрации Зейского района). Далее пассажиров будут встречать бесплатные автобусы до посёлка Тыгда, – указано в сообщении районной администрации. – Информация об организации перевозок пассажиров и грузов по трассе «Зея – Тыгда» на последующие дни 10, 11, 12 августа и далее будет доведена дополнительно».

Тем, кто хочет добраться из Зеи в Тыгду, необходимо обратиться в администрацию Зейского района по телефону: 8(416-58)2-24-14. Желающим попасть из Тыгды в Зею нужно позвонить в ЕДДС Магдагачинского района по телефону: 8914-593-14-93.