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сегодня, 16:01 0

В Благовещенске откроют детсадовскую группу для годовалых малышей

Открытие планируется 1 октября

В Благовещенске откроют детсадовскую группу для годовалых малышей
Фото: Администрация города Благовещенска

С 1 октября на базе корпуса прогимназии на улице Соколовской планируется организовать группу для пребывания детей с одного года. Количество мест будет ограничено, сообщается в телеграм-канале администрации города.

Чтобы детям было комфортно, в прогимназии созданы все условия. В здании современный ремонт, каждая группа имеет необходимое техническое оснащение и мебель. Для организации детского досуга оборудован музыкальный зал.

Фото: Администрация города Благовещенска

Ради обеспечения безопасности детей подключено видеонаблюдение, организован пост охраны и установлена тревожная кнопка.

В группах проводятся занятия, направленные на изучение основ ПДД в игровой форме.

Фото: Администрация города Благовещенска

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#городская власть #дети #образование

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