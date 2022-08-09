В Благовещенске откроют детсадовскую группу для годовалых малышей

Чтобы детям было комфортно, в прогимназии созданы все условия. В здании современный ремонт, каждая группа имеет необходимое техническое оснащение и мебель. Для организации детского досуга оборудован музыкальный зал.

Фото: Администрация города Благовещенска

Ради обеспечения безопасности детей подключено видеонаблюдение, организован пост охраны и установлена тревожная кнопка.

В группах проводятся занятия, направленные на изучение основ ПДД в игровой форме.

Фото: Администрация города Благовещенска