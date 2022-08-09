В Благовещенске откроют детсадовскую группу для годовалых малышей
Открытие планируется 1 октября
С 1 октября на базе корпуса прогимназии на улице Соколовской планируется организовать группу для пребывания детей с одного года. Количество мест будет ограничено, сообщается в телеграм-канале администрации города.
Чтобы детям было комфортно, в прогимназии созданы все условия. В здании современный ремонт, каждая группа имеет необходимое техническое оснащение и мебель. Для организации детского досуга оборудован музыкальный зал.
Фото: Администрация города Благовещенска
Ради обеспечения безопасности детей подключено видеонаблюдение, организован пост охраны и установлена тревожная кнопка.
В группах проводятся занятия, направленные на изучение основ ПДД в игровой форме.
Просмотров всего: 227
#городская власть #дети #образование