Светлана Лобода и Макс Барских заработали свою популярность в нашей стране. Однако теперь они выступают с критикой россиян и уверяют, что никогда больше не будут петь для них. Артисты пытаются развивать своё творчество на национальном языке, но песни артистов на украинском не пользуются популярностью.

Лободе запрещён въезд в Россию до 2072 года, а Барских успел наговорить гадостей своей многочисленной армии поклонников, а также отказался возвращать деньги после отмены концертов.

Теперь артисты покоряют США. На днях Лобода и Барских выступили на корпоративной вечеринке в Нью-Йорке. По Сети быстро разлетелся ролик, на котором Макс исполняет свои «Туманы» в компании Светланы.

Многие украинские поклонники возмущены тем, что артисты поют на русском языке. Однако артисты не спешат оправдываться за этот поступок.

Несмотря на свою патриотичную позицию, Лобода часто подвергается критике в Украине. Многие её коллеги и поклонники называют лукавством её слёзы и слова сочувствия.

Как пишет «СтарХит», в марте Макс Барских вступил в тероборону, но потом передумал воевать и решил отправиться в гастрольный тур по Америке. 39-летняя Лобода сейчас живёт с дочками в Латвии. В недавнем интервью певица заявила, что не намерена возвращаться в Россию, хотя её дети скучают по дому и подругам.