В Китае обнаружен новый вид генипавируса
Угроза распространения пока крайне мала
Инфекционист, кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский заявил, что новый вид генипавируса «Ланъе», не угрожает миру. Не стоит переживать из-за выявленного вируса, так как им можно заразиться только на территории КНР, сообщает РИА ФАН.
— Вирус «Ланъе» проявляется по-разному: от поражения верхних дыхательных путей до воспаления головного мозга. Летальных исходов незначительное количество. Говорить о том, что данная проблема актуальна в глобальном масштабе, крайне преждевременно, – цитирует РИА ФАН Вознесенского.
Инфекцию переносят летучие лисы и собаки. Человек может заразиться лишь при близком контакте с носителями или их биоматериалами.
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