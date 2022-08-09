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сегодня, 11:19 0

В Китае обнаружен новый вид генипавируса

Угроза распространения пока крайне мала

В Китае обнаружен новый вид генипавируса
Фото: Светлана Митина

Инфекционист, кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский заявил, что новый вид генипавируса «Ланъе», не угрожает миру. Не стоит переживать из-за выявленного вируса, так как им можно заразиться только на территории КНР, сообщает РИА ФАН.

— Вирус «Ланъе» проявляется по-разному: от поражения верхних дыхательных путей до воспаления головного мозга. Летальных исходов незначительное количество. Говорить о том, что данная проблема актуальна в глобальном масштабе, крайне преждевременно, – цитирует РИА ФАН Вознесенского.

Инфекцию переносят летучие лисы и собаки. Человек может заразиться лишь при близком контакте с носителями или их биоматериалами.

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#здоровье #медицина

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