В Китае обнаружен новый вид генипавируса

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— Вирус «Ланъе» проявляется по-разному: от поражения верхних дыхательных путей до воспаления головного мозга. Летальных исходов незначительное количество. Говорить о том, что данная проблема актуальна в глобальном масштабе, крайне преждевременно, – цитирует РИА ФАН Вознесенского.

Инфекцию переносят летучие лисы и собаки. Человек может заразиться лишь при близком контакте с носителями или их биоматериалами.