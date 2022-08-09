Амурский минтранс: паводок топит дороги регионального значения
Ещё несколько насёленных пунктов остались без транспортного сообщения
По информации министерства транспорта Амурской области, объездная дорога «Тыгда – Черняево» затоплена, а с понедельника, 8 августа, невозможен проезд из Тыгды в Зею.
«В Магдагачинском районе на пятом километре автодороги регионального значения «Тыгда – Черняево» затопило временный объезд аварийного моста», – следует из сообщения ведомства.
Там добавили, что когда дорога освободится от воды, специалисты её обследуют и в случае необходимости проведут восстановительные работы.
В Амурском центре ГЗ и ПБ уточнили, что паводок целиком не отрезал Тыгду от автомобильного сообщения – туда есть проезд со стороны федеральной трассы.
Кроме того, по сообщению регионального минтранса, в Зейском районе на 72 километре автодороги регионального значения «Зея – Поляковский» вода вышла на проезжую часть. Из-за этого отсутствует проезд к трём населенным пунктам: Поляковскому, Рублевке и Юбилейному.
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