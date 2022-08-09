Амурский минтранс: паводок топит дороги регионального значения

«В Магдагачинском районе на пятом километре автодороги регионального значения «Тыгда – Черняево» затопило временный объезд аварийного моста», – следует из сообщения ведомства.

Там добавили, что когда дорога освободится от воды, специалисты её обследуют и в случае необходимости проведут восстановительные работы.

В Амурском центре ГЗ и ПБ уточнили, что паводок целиком не отрезал Тыгду от автомобильного сообщения – туда есть проезд со стороны федеральной трассы.

Кроме того, по сообщению регионального минтранса, в Зейском районе на 72 километре автодороги регионального значения «Зея – Поляковский» вода вышла на проезжую часть. Из-за этого отсутствует проезд к трём населенным пунктам: Поляковскому, Рублевке и Юбилейному.