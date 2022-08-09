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сегодня, 09:26 0

Телеведущий Борис Корчевников теряет надежду на восстановление слуха

Корчевников вынужден использовать приложение для глухих

Телеведущий Борис Корчевников теряет надежду на восстановление слуха
Фото: santehnika31.ru

О проблемах со слухом у Бориса Корчевникова известно давно. Теперь для общения с гостями на съёмочной площадке программы «Судьба человека» телеведущий пользуется не только слуховым аппаратом, но и специальным приложением в телефоне, сообщает «СтарХит».

Сейчас телеканалы готовятся к старту нового сезона. На «России 1» идёт работа над программой «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым, которая не выходила с начала спецоперации на Украине.

40-летний ведущий проекта по-прежнему страдает из-за проблем со слухом, но старается, чтобы это не мешало рабочему процессу. В общении с гостями и коллегами Корчевникову помогает не только слуховой аппарат, но и специальное приложение в мобильном телефоне.

Один из участников съёмок рассказал, что у телеведущего всё время включён переводчик на телефоне, которым пользуются глухие – он преобразовывает речь собеседника в текст на экране. Коллеги Бориса уже три года надеются, что его слух хоть немного восстановится. Однако на площадке говорят, что лучше не становится и надежды всё меньше.

При этом Корчевников очень добрый и открытый человек, он очаровывает всех своим обаянием. Видимо, поэтому руководство канала не ищет ему замену.

Разговоры о том, что Борис теряет слух, ходят уже несколько лет. Он и сам не скрывает, что после недавней операции на слуховом нерве ему всё даётся сложнее. Тем не менее, Корчевников надеется на восстановление, ведь самая серьёзная стадия лечения уже позади.

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#здоровье #шоу-бизнес

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