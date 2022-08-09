Назначен новый руководитель амурской полиции

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев представил личному составу нового начальника Управления МВД России по Амурской области. Руководить амурской полицией доверено экс-заместителю министра внутренних дел по Республике Мордовия полковнику полиции Олегу Шилову.

Глава ведомства сообщил, что вновь назначенный руководитель почти 30 лет своей жизни посвятил работе в органах внутренних дел, пройдя путь от стажера до компетентного руководителя. Вся биография Олега Павловича, включая служебную, была тесно связана с Республикой Мордовия.

Фото: УМВД России по Амурской области

Как рассказали в Управлении МВД России по Амурской области, министр подчеркнул, что объем задач, возложенных на Олега Шилова, масштаб личной ответственности за их выполнение многократно возросли.

— Амурская область – субъект, где динамично развиваются ведущие отрасли экономики, туристический сектор, расширяется транспортная инфраструктура. Эти факторы необходимо учитывать при определении приоритетов служебной деятельности и организации повседневной работы вверенных подразделений, – отметил глава ведомства.

Фото: УМВД России по Амурской области

Министр МВД России также подчеркнул, что оперативная обстановка во вверенном полковнику полиции регионе непростая.

— Несмотря на снижение регистрируемой преступности, ее уровень остается высоким в сравнении с другими субъектами федерального округа и Россией, в том числе по тяжким и особо тяжким составам. Очевидно, что возможности в сфере профилактики правонарушений, многие из которых предусмотрены соответствующими государственными программами, пока используются не в полной мере, – резюмировал министр.

Владимир Колокольцев потребовал от Олега Шилова обратить внимание на данное направление и внести коррективы в планирующие документы, наладить тесное взаимодействие с органами исполнительной власти и муниципалитетами, обеспечить контроль за миграционными потоками, законностью осуществления иностранцами трудовой деятельности.

Министр также сделал акцент на необходимости наращивать усилия по раскрытию и расследованию преступлений.