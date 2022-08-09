У благовещенских гимназистов появится новый стадион

К началу учебного года сдадут новый стадион у корпуса начальной школы гимназии № 1 на улице Чайковского, 14. Спортивное оборудование уже закуплено.

Как рассказал в своем телеграм-канале Олег Имамеев, уже подготовлено основание под площадки будущего стадиона, большой объем выполнен по укладке тротуарной плитки вокруг здания.

Фото: телеграм-канал мэра Благовещенска Олега Имамеева

— В ближайшие две недели предстоит уложить порядка 800 квадратных метров искусственной травы на футбольном поле, более двух тысяч квадратов резиновой крошки. Также подрядчик приступил к монтажу нового ограждения. Полностью готова система водоотведения. Прошедшие дожди показали, что вода не задерживается, сразу уходит, – отметил мэр.

Фото: телеграм-канал мэра Благовещенска Олега Имамеева

Общая готовность спортивного объекта составляет около 70 %. Работы по обустройству площадки ведутся в соответствии с графиком.

Фото: телеграм-канал мэра Благовещенска Олега Имамеева

В ходе осмотра будущего стадиона для гимназистов Олег Имамеев обсудил с ответственными за благоустройство объекта дополнительные работы, необходимость которых выявляется в процессе.

Фото: телеграм-канал мэра Благовещенска Олега Имамеева

— Речь идет об обустройстве проезда для служебного транспорта, автомобилей экстренных служб со стороны улицы Чайковского. Стоимость допработ небольшая, поэтому средства в бюджете на эти цели обязательно найдем, проезд сделаем, – отметил глава города.