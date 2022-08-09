Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:34 0

Школьная ярмарка в Благовещенске: Что? Где? Почём?

Корреспонденты Амур.инфо оценили ассортимент и пообщались с продавцами и покупателями

Школьная ярмарка в Благовещенске: Что? Где? Почём?
Фото: Амур.инфо

С начала августа в Благовещенске начала работать школьная ярмарка. Корреспонденты Амур.инфо прошлись по рядам, оценили ассортимент, узнали цены, а также пообщались с продавцами и покупателями.

Традиционно школьная ярмарка в Благовещенске работает около торговых центров «Большой Хуафу» и «Каньон». Мы посетили ярмарку в конце рабочего дня, покупателей было немного.

— Ещё мало покупателей. Они, как правило, после 10-го августа активно приходить начинают, когда и после 15-го. Конечно, на выходных поактивнее продажи идут, в рабочие дни людей мало, – рассказала одна из продавцов школьной формы. – У нас в продаже одежда вся есть: производства России, Китая, Турции, с Бишкека вот. Разная одежда, нашей, конечно, больше.

Фото: Амур.инфо

Палаток с одеждой как для мальчиков, так и для девочек больше всего. Рюкзаки и канцелярия на «втором месте». Меньше всего торговых мест с обувью.

— Лично я много лет стою на школьной ярмарке и занимаюсь русскими рюкзаками. У меня есть цены от 500 рублей. Такая цена была и год назад, и два года назад. Самый дорогой рюкзак – 2 500. В сравнении с прошлым годом я цены вообще не поднимала. Если это сделать, то придётся просто стоять, а не продавать. Мы прекрасно понимаем, что у людей с деньгами напряг. У нас уменьшается прибыль, потому что закупка повышается, а реализация по старым ценам, – поделилась другой продавец.

Она добавила, что уже много лет возит рюкзаки из центральной России: Москвы, Санкт-Петербурга, Омска.

Фото: Амур.инфо

Корреспондент Амур.инфо узнала минимальные цены на некоторые товары, без которых школьникам не обойтись. Вот их перечень:

  • Блузка на девочку от 1 200 рублей;
  • Юбка от 1 500 рублей;
  • Бантики для девочек от 160 рублей;
  • Фартук белый 1 000 рублей;
  • Фартук черный 800 рублей;
  • Рубашка на мальчика от 600 рублей;
  • Брюки на мальчика от 1 500 рублей;
  • Рюкзак от 500 рублей;
  • Тетрадки в клетку и линейку (12 листов) от 7 рублей;
  • Ручки (3 штуки) от 50 рублей;
  • Карандаши простые (3 штуки) от 50 рублей;
  • Карандаши цветные (12 штук) от 150 рублей.

Фото: Амур.инфо

— Какого-то конкретного бюджета у нас пока нет, но понимаю, что будет больше, чем в прошлом году. В этом году идём в юнармейский класс, а это гораздо дороже, чем обычно. Вот форму уже заказали шить, – рассказала амурчанка, примеряя дочке рюкзак, – В прошлом году это было 10-15 тысяч. Это с формой, кроссовками и так далее. В этом году будет сильно больше.

Она отметила, что в сравнении с прошлым годом цены на рюкзаки не сильно изменились, чуть дороже стало, но разница небольшая.

В соседней палатке будущий второклассник с мамой выбирают форму. Обязательно синюю, ведь он – ученик гимназии.

— Я не могу сказать, что меня сильно цена ограничивает. Главное, что я хочу найти – это качественный хороший костюм, чтобы он носился, чтобы не закатывался, и чтобы ребёнка устроило, – рассказала корреспонденту Амур.инфо благовещенка. – В этом году на канцтовары я потратила 2,5 тысячи примерно.

В то же время некоторые родители начали отказываться от покупок к школе на ярмарках или в обычных магазинах. Канцелярию, рюкзаки, чулочно-носочные изделия люди заказывают на маркетплейсах или делают групповые закупки у фирм-производителей. Таким образом многим удается сэкономить.

Просмотров всего: 422

#лонгрид #финансы #школа

распечатать


Общество

У благовещенских гимназистов появится новый стадион
Происшествия

В детском саду Благовещенска порывом ветра сорвало крышу
Общество

Василий Орлов: «Дети должны научиться базовым правилам поведения на воде»
Общество

В Благовещенске «профессиональный праздник» на боевом посту встречают 176 электронных регулировщиков