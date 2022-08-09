Школьная ярмарка в Благовещенске: Что? Где? Почём?

Традиционно школьная ярмарка в Благовещенске работает около торговых центров «Большой Хуафу» и «Каньон». Мы посетили ярмарку в конце рабочего дня, покупателей было немного.

— Ещё мало покупателей. Они, как правило, после 10-го августа активно приходить начинают, когда и после 15-го. Конечно, на выходных поактивнее продажи идут, в рабочие дни людей мало, – рассказала одна из продавцов школьной формы. – У нас в продаже одежда вся есть: производства России, Китая, Турции, с Бишкека вот. Разная одежда, нашей, конечно, больше.

Фото: Амур.инфо

Палаток с одеждой как для мальчиков, так и для девочек больше всего. Рюкзаки и канцелярия на «втором месте». Меньше всего торговых мест с обувью.

— Лично я много лет стою на школьной ярмарке и занимаюсь русскими рюкзаками. У меня есть цены от 500 рублей. Такая цена была и год назад, и два года назад. Самый дорогой рюкзак – 2 500. В сравнении с прошлым годом я цены вообще не поднимала. Если это сделать, то придётся просто стоять, а не продавать. Мы прекрасно понимаем, что у людей с деньгами напряг. У нас уменьшается прибыль, потому что закупка повышается, а реализация по старым ценам, – поделилась другой продавец.

Она добавила, что уже много лет возит рюкзаки из центральной России: Москвы, Санкт-Петербурга, Омска.

Фото: Амур.инфо

Корреспондент Амур.инфо узнала минимальные цены на некоторые товары, без которых школьникам не обойтись. Вот их перечень:

Блузка на девочку от 1 200 рублей;

Юбка от 1 500 рублей;

Бантики для девочек от 160 рублей;

Фартук белый 1 000 рублей;

Фартук черный 800 рублей;

Рубашка на мальчика от 600 рублей;

Брюки на мальчика от 1 500 рублей;

Рюкзак от 500 рублей;

Тетрадки в клетку и линейку (12 листов) от 7 рублей;

Ручки (3 штуки) от 50 рублей;

Карандаши простые (3 штуки) от 50 рублей;

Карандаши цветные (12 штук) от 150 рублей.

Фото: Амур.инфо

— Какого-то конкретного бюджета у нас пока нет, но понимаю, что будет больше, чем в прошлом году. В этом году идём в юнармейский класс, а это гораздо дороже, чем обычно. Вот форму уже заказали шить, – рассказала амурчанка, примеряя дочке рюкзак, – В прошлом году это было 10-15 тысяч. Это с формой, кроссовками и так далее. В этом году будет сильно больше.

Она отметила, что в сравнении с прошлым годом цены на рюкзаки не сильно изменились, чуть дороже стало, но разница небольшая.

В соседней палатке будущий второклассник с мамой выбирают форму. Обязательно синюю, ведь он – ученик гимназии.

— Я не могу сказать, что меня сильно цена ограничивает. Главное, что я хочу найти – это качественный хороший костюм, чтобы он носился, чтобы не закатывался, и чтобы ребёнка устроило, – рассказала корреспонденту Амур.инфо благовещенка. – В этом году на канцтовары я потратила 2,5 тысячи примерно.

В то же время некоторые родители начали отказываться от покупок к школе на ярмарках или в обычных магазинах. Канцелярию, рюкзаки, чулочно-носочные изделия люди заказывают на маркетплейсах или делают групповые закупки у фирм-производителей. Таким образом многим удается сэкономить.