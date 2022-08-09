В Приамурье продолжается уборка ранних зерновых

Всего предстоит убрать 147,4 тысячи гектаров. Царица полей, пшеница, занимает в области более 80 тысяч гектаров, ячмень – 41,9 тысячи гектаров, овес – 24,7 тысячи гектаров и тритикале – 0,7 тысячи гектаров.

Уборку ранних зерновых культур ведут все основные сельскохозяйственные районы области. На подходе сезон сбора урожая зерновых в трех северных районах: Зейском, Магдагачинском и Сковородинском.

Уже убрано около 43 тысяч гектаров зерновых культур, это более 29 % от запланированного, что выше уровня 2021 года почти на три тысячи гектаров.

Валовой сбор составил 92 тысячи тонн зерновых, а средняя урожайность по области – 21,4 центнера на гектар. Стоит отметить, что в прошлом году показатель урожайности был несколько выше – с гектара в среднем собирали 24,2 центнера.

Ячмень уже убран на 86 % от запланированного плана, его собрали с площади в 36,1 тысячи гектаров. Из собранного аграрии намолотили 75,4 тысячи тонн зерна. Наивысшая урожайность по ячменю в этом году отмечена в Свободненском и Константиновском районах.

Пшеницы убрали около 6 тысяч гектаров. Валовой сбор культуры составил 13,7 тысячи тонн. Больше всего пшеницы уродилось в Тамбовском, Октябрьском и Ивановском районах.

Овес убрали более чем на тысяче гектаров, собрали около 2,8 тысячи тонн. Лидерами по урожайности овса стали Тамбовский и Ивановский районы.

По мере созревания культур в ближайшее время и северные районы приступят к уборке ранних зерновых культур. По прогнозу валовой сбор зерновых, вместе с кукурузой, выращиваемой на зерно, составит 450,5 тысячи тонн.