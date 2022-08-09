В России новые автомобили стали стоить дешевле

В мае за машину с салона в среднем отдавали 2,43 миллиона рублей. Чек снизился и на авто с пробегом – с 1,15 миллиона до 1,1 миллиона рублей.

Специалисты при покупке транспорта советуют присмотреться к объявлениям из других регионов, чтобы сэкономить. Также стоит обратить внимание на немассовые модели, так как спрос на них меньше.