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сегодня, 08:21 0

В России новые автомобили стали стоить дешевле

Немного упала цена и на машины с пробегом

В России новые автомобили стали стоить дешевле
Фото: Амур.инфо

В России в июне-июле средняя стоимость новых автомобилей понизилась до 2,3 миллиона рублей, сообщает РИА «Новости».

В мае за машину с салона в среднем отдавали 2,43 миллиона рублей. Чек снизился и на авто с пробегом – с 1,15 миллиона до 1,1 миллиона рублей.

Специалисты при покупке транспорта советуют присмотреться к объявлениям из других регионов, чтобы сэкономить. Также стоит обратить внимание на немассовые модели, так как спрос на них меньше.

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#жизнь #транспорт #экономика

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