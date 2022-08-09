В России новые автомобили стали стоить дешевле
Немного упала цена и на машины с пробегом
В России в июне-июле средняя стоимость новых автомобилей понизилась до 2,3 миллиона рублей, сообщает РИА «Новости».
В мае за машину с салона в среднем отдавали 2,43 миллиона рублей. Чек снизился и на авто с пробегом – с 1,15 миллиона до 1,1 миллиона рублей.
Специалисты при покупке транспорта советуют присмотреться к объявлениям из других регионов, чтобы сэкономить. Также стоит обратить внимание на немассовые модели, так как спрос на них меньше.
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