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сегодня, 08:57 0

До Южной Кореи можно будет добраться на пароме из Владивостока

Рейсы запланированы с 9 августа

До Южной Кореи можно будет добраться на пароме из Владивостока
Фото: Амур.инфо

С 9 августа до Южной Кореи можно будет добраться на пароме. Такой возможностью смогут воспользоваться россияне и граждане третьих стран, сообщается в телеграм-канале Корейской ассоциации международной торговли.

Добраться в Южную Корею из Владивостока по морю можно будет при наличии визы. Россияне, которые поедут в формате No Visa, перед отправкой должны получить электронное разрешение на поездку K-ETA.

Также для всех пассажиров парома в течение 48 часов после посадки обязательна сдача ПЦР-теста.

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#Дальний Восток #туризм

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