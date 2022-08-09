До Южной Кореи можно будет добраться на пароме из Владивостока

Добраться в Южную Корею из Владивостока по морю можно будет при наличии визы. Россияне, которые поедут в формате No Visa, перед отправкой должны получить электронное разрешение на поездку K-ETA.

Также для всех пассажиров парома в течение 48 часов после посадки обязательна сдача ПЦР-теста.