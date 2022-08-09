В Приморье спасли котёнка дальневосточного леопарда

Сотрудники заповедника «Земля леопарда» в Надеждинском районе Приморского края спасли обнаруженного в одиночестве четырёхмесячного котёнка дальневосточного леопарда. В истощенном состоянии детёныш доставлен в центр реабилитации диких животных в селе Алексеевка.

Вес котёнка составлял всего 4,5 килограмма – как у домашней кошки. В ходе детального осмотра на его теле были обнаружены небольшие раны, в том числе заражённые паразитами. После обработки ран и внутривенных вливаний для борьбы с обезвоживанием котенка поместили в специальный карантинный блок. Результаты анализов, в том числе тест на вирус панлейкопении и чуму плотоядных, показали отсутствие заболеваний.

Фото: дирекция заповедников «Земля леопарда»

Фото: дирекция заповедников «Земля леопарда»

Фото: дирекция заповедников «Земля леопарда»

Фото: дирекция заповедников «Земля леопарда»

Фото: дирекция заповедников «Земля леопарда»

У экспертов существует несколько версий того, как детеныш оказался один. Малыш мог отбиться от матери из-за природных явлений, таких как разлив реки во время летнего циклона, а также из-за схода селя – подобные инциденты с животными известны зоологам. Котенок также мог остаться без опеки по естественным причинам: чаще всего в выводках бывает по одному-два котёнка, но в крупных выводках из трёх котят мать не всегда успевает обеспечить безопасность всех детёнышей в условиях дикой природы, сообщает дирекция заповедников «Земля леопарда».

Фото: дирекция заповедников «Земля леопарда»

Фото: дирекция заповедников «Земля леопарда»

Фото: дирекция заповедников «Земля леопарда»

— Леопард уже прошёл вакцинацию. Он проявляет адекватное поведение, показывает реакцию избегания человека, как и положено дикому зверю. Для него необходимо провести реабилитацию. О будущем леопарда говорить пока рано, но он уже хорошо питается, и в ближайшее время ему будут предложены живые кролики, в том числе для оттачивания охотничьих умений,– прокомментировал председатель правления МРОО «Центр «Тигр»» Виктор Кузьменко.

Справка АИ

Дальневосточный леопард занесен в Красную книгу России, Красную книгу и Красный список МСОП (Международный союз охраны природы). По данным последних исследований, в России отмечен 121 дальневосточный леопард. Эти животные обитают на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащим с Россией. Ядро популяции располагается под охраной в национальном парке «Земля леопарда», созданном в 2012 году.