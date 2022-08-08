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8 августа 2022, 19:31 0

В благовещенском ЗАГСе впервые в этом году зарегистрировали тройню

В семье амурчан родилось трое сыновей

В благовещенском ЗАГСе впервые в этом году зарегистрировали тройню
Фото: Управление ЗАГС Амурской области

В семье, которую сегодня поздравляли с прибавлением, уже подрастают двое сыновей.

8 августа в отделе ЗАГС по городу Благовещенску и Благовещенскому району зарегистрировано рождение первой тройни 2022 года. В семье родилось трое мальчиков, сообщает пресс-служба управления ЗАГС по Амурской области.

Родителей поздравила начальник управления ЗАГС Амурской области Наталья Томилова. Маме торжественно вручили свидетельства о рождении, памятные знаки «Рожденному в Приамурье» и подарки для новорожденных, предусмотренные в рамках проекта «С Заботой о будущем».

Фото: Управление ЗАГС Амурской области

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#дети #хорошие новости

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