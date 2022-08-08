Амурские медики стали участниками телепроекта о здоровье

В роли экспертов выступили врачи Аккредитационно-симуляционного центра Амурской государственной медицинской академии.

Темы для эфира медики и телевизионщики выбирают совместно – то, что важно и нужно знать обычному человеку, чтобы понять, как действовать, если что-то внезапно происходит со здоровьем. Так, врачи уже дали теле-советы, как быть, если внезапно «схватило сердце», что делать при сильном головокружении и при приступе аллергии.

Как обещают авторы проекта, в сюжетах будут ответы на самые актуальные, волнующие зрителей вопросы о здоровье. В рамках проекта специалисты подготовят обучающие видеоролики. Они станут своего рода инструкцией, как действовать в экстренной ситуации, чтобы спасти человеку жизнь.

Сейчас первые сюжеты уже в производстве.